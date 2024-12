Recouvrement des deniers publics : Le Fongip fonce sur ses débiteurs

XALIMANEWS-L’administratrice générale du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), Ndeye Fatou Mbodj, a initié une nouvelle politique visant à améliorer le recouvrement des dettes des bénéficiaires de fonds. Selon une note officielle de la structure, « sur la base des orientations des autorités, Madame l’Administrateur général du FONGIP, Ndeye Fatou MBODJ a pris des mesures tendant à mettre l’accent sur le recouvrement des deniers publics ». Depuis le mois de novembre, plusieurs actions ont été entreprises pour récupérer les fonds prêtés.

« Elle a doté les centres d’affaires, représentations régionales du FONGIP, d’agents de recouvrement dédiés pour un suivi rapproché des débiteurs de la structure. Les actions de recouvrement menées sur le terrain ont déjà donné des résultats encourageants. Un taux de recouvrement de 10 % est enregistré sur les impayés des mutuelles en moins d’un mois sur l’axe Dakar-Thiès. En outre, dans les régions de Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor, des engagements de remboursement ont été pris par les mutuelles », précise le communiqué.

Malgré les défis, le FONGIP affiche un certain optimisme quant à l’atteinte de ses objectifs. Il espère « un taux de recouvrement de 10 à 15 % d’ici la fin de l’année 2024 et des retombées plus importantes courant 2025 ».