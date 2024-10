Recouvrement des loyers sur les baux et la participation aux travaux de Voirie et les Réseaux Divers : La DGPU lance une vaste opération judiciaire

XALIMANEWS- Le recouvrement des loyers sur les baux et la participation aux travaux de voirie et les réseaux divers est acté. Pour cause, la Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a lancé une vaste opération judiciaire.

Teyliom properties sommée de payer 4,6 milliards de Fcfa après la dénonciation d’un protocole d’accord.

Semer Holing (997 millions), Arcd (118,575 millions) et Medicud (355 millions) condamnés au paiement des sommes après la plainte de la DGPU.

Des procédures déclenchées contre Soreges (199 millions), Atos Sénégal (168,9 millions), Madina Sark (368,5 millions) et Getran immobilier (1,795 milliards).

Libération