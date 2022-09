J’exprime ma solidarité suite aux accidents de la route survenus à hauteur de Koussanar et de Sindia. Je présente mes condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. J’invite à plus de prudence et de responsabilité sur les routes.

