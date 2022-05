Pour le ministre, l’activiste de Frapp et l’ancien gendarme ne sont pas encore des agents de la mairie de Dakar. «Demandez qu’on vous montre le contrat ou un bulletin de salaire. Vous ne les verrez pas car c’est impossible. C’est le percepteur municipal qui paie. Ce n’est pas un problème mais un rappel que nous faisons à l’ensemble de l’exécutif local» a affirmé M. Guèye. L’ancien maire de Sangalcam ajoutera : «Les collectivités sont des démembrements de l’Etat. Le principe de la libre administration des collectivités est encadré par les lois et règlements. Une collectivité ne peut pas faire ce qu’elle veut. Beaucoup d’exécutifs locaux confondent ce principe de libreadministration, qui ne signifie pas faire ce qu’on veut. Tout est normé par les lois et règlements. Du point de vue recrutement, c’est normé. C’est aussi le cas sur l’application et du contenu de ces recrutements.»

