Après le chef de l’Etat qui a abordé la question le 3 mai dernier, lors de la réception des centrales syndicales, c’est au tour du ministre des collectivités territoriales de se joindre au concert de réprobation à l’encontre du maire de Dakar, Barthélémy Dias. Pour Omar Guèye, maire sortant et perdant de la commune de Sangalkam, les collectivités territoriales ont l’obligation de procéder à des recrutements selon un organigramme bien défini. Le ministre qui s’est exprimé en marge de la revue sectoriel de son département estime que le principe de l’administration des collectivités territoriales est « un principe encadré ». « Une collectivité ne peut pas faire ce qu’elle veut. Une collectivité a l’obligation de recruter en fonction des organigrammes type et une collectivité ne peut pas faire autrement », a notamment précisé le ministre Oumar Gueye. A l’entendre, les recrutements sont régis par un « décrit opposable à toutes les collectivités territoriales depuis le 8 janvier 2022 ».La clarification du porte parole du gouvernement intervient quelques jours après la mise en garde du chef de l’Etat sur la question. Macky Sall a évoqué mardi dernier la possibilité de « révoquer » tout maire auteur d’un recrutement en dehors du cadre juridique défini. Le maire de Dakar, Barthélémy Dias a renforcé son staff avec les arrivés de l’activiste Guy Marius Sagna et l’ex capitaine de la gendarmerie Oumar Touré. Le ministre a souligné que les collectivités territoriales sont des « démembrements de l’Etats ». Tout y est « normé par les lois et les règlements », a?t?il conclu. BEAUCOUP DE MAIRES RÉVOQUÉS DANS L’HISTOIRE DU SÉNÉGAL Dans la même veine, le ministre conseiller du Président, Ismaïla Madior Fall rappelle que de nombreux maires ont été révoqués au Sénégal. Entre autres mesures disciplinaires, il y a la suspension par arrêté du ministre des collectivités territoriales, et révocation par décret, informe Ismaïla Madior Fall, qui s’est exprimé sur la question à travers la RTS. Selon le Constitutionaliste, dans l’histoire politique du Sénégal, beaucoup de maires ont été révoqués, même si, précise?t?il, cette révocation peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Le candidat malheureux à la mairie de Rufisque rappelle que le maire est régi par le principe du dédoublement fonctionnel. « C’est?à?dire avant tout, le maire est un agent de l’Etat, c’est pourquoi, il gère l’Etat civil et dispose d’un pouvoir de police municipale. Il est chargé de l’application des lois et règlements dans le ressort territorial, c’est le représentant du Chef de l’Etat dans sa commune. Et c’est en second niveau, que le maire est agent de la collectivité locale », a?t?il expliqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy