Recrutements de chargés de mission à la Présidence: Les mauvaises pratiques népotistes persistent, selon Thierno Alassane Sall

XALIMANEWS: Le leader de la République des Valeur navale pas les recrutements annoncés de chargés de mission à la Présidence de la République. Ces recrutements ont fait couler beaucoup.

Thierno Alassane Sall selon lui, les mauvaises pratiques népotistes persistent.

« Des dizaines de recrutements de chargés de mission à la présidence de la République, à la veille des élections législatives. Pendant que les jeunes non encartés n’ont plus d’espoir et nombre d’entre eux n’ont pour seul PROJET que le « Barça ou Baarsàq ». Un constat implacable : les mauvaises pratiques népotistes persistent. Alioune Tine avait parlé « d’État pastefien », mais la réalité dépasse cette formule. C’est le « Système » honni qui perdure. En fin de compte, tout change, pour que rien ne change. Terrible », a-t-il fait savoir sur ses plateformes digitales