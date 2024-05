Récurrence des accidents avec les bus de transport de voyageurs : contribution du Colonel à la retraite Antoine Wardini.

Les conducteurs de bus de transport de voyageurs doivent être des professionnels et pas n’importe qui. Tout métier doit faire l’objet d’une formation sanctionnée par un diplôme avant d’exercer ce métier de conducteur de bus de transport de passagers.

Ces conducteurs professionnels doivent aussi suivre des formations continues annuellement et des visites médicales régulièrement pour contrôler l’état de santé générale, la vue, le poids et autres. Le matériel doit être inspecté hebdomadairement et si possible désigner un chef de bord ou superviseur dans le bus.

Les propriétaires de ces bus ainsi que les responsables des stations d’embarquement des voyageurs doivent exiger ces conditions à tous les conducteurs de moyens de transport.

Les Fds postées sur les routes doivent être instruites à vérifier les documents attestant de ces préalables et de sanctionner les fautifs, voire interdire la poursuite du voyage. La collaboration des voyageurs est souhaitable pour éviter des accidents qui peuvent être lourds de conséquence.