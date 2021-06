XALIMANEWS- Les cas de noyade sont récurrents au niveau de la banlieue dakaroise. Au mois, 09 personnes ont péri entre samedi et dimanche dernier. Selon Maguette Wade, commandant à la brigade des sapeurs pompiers, dans cette zone, il n’y a pas de rochers pour arrêter la force des vagues c’est ce qui explique le nombre important de noyades entre Malibu et Gadaye. « ces vagues viennent vers la berge avec force et quand il ya retour des vagues, tout ce qui est sur le passage de ces vagues va être emporté et s’il ya un jeune qui manque de forces, il sera emporté par ces vagues et c’est ce qui explique les cas de noyade « , a expliqué le commandant Wade à nos confrères de la RFM.

