Reddition des comptes : Idrissa Diabira bloqué à l’Aibd et empêché de quitter le Sénégal

XALIMANEWS-L’ancien directeur général de l’Agence pour le développement et l’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), Idrissa Diabira, a récemment été bloqué à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) alors qu’il s’apprêtait à partir pour l’étranger. «Il devait aller à Nairobi, mais a été empêché d’embarquer par les autorités aéroportuaires», confie une source anonyme au quotidien L’Observateur.

Bien que le journal ne précise pas la date de l’incident, il a tenté de contacter Idrissa Diabira pour obtenir des éclaircissements, sans succès. «Je n’ai pas de commentaire à faire à ce stade», aurait-il répondu.

Idrissa Diabira a dirigé l’Adepme pendant sept ans, de 2017 à 2024. L’Observateur souligne qu’il a joué un rôle important dans l’élaboration du programme Yoonu Yokkuté de Macky Sall.

Avant Idrissa Diabira, d’autres personnalités, dont deux ministres et un directeur général sous Macky Sall, ont également été empêchées de quitter le Sénégal. Il s’agit de Lat Diop, Abdoulaye Sow et Mamadou Guèye, anciens ministres des Sports et de l’Urbanisme et ancien directeur des Domaines. Les nouvelles autorités justifient ces mesures par la nécessité d’empêcher des membres de l’ancien régime de fuir d’éventuelles convocations judiciaires dans le cadre de la reddition des comptes.