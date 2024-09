Reddition des comptes : Mame Mbaye Niang, Moussa Bocar Thiam et Pape Ibrahima Faye en ligne de mire

XALIMANEWS-Trois dossiers, après ceux d’Abdoulaye Sylla et Lat Diop, seront prochainement examinés par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic). Ces affaires concernent la gestion de deux anciens ministres et d’un ex-directeur général sous Macky Sall, à savoir Mame Mbaye Niang, ancien ministre de la Jeunesse puis du Tourisme, Moussa Bocar Thiam, ex-ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, et Pape Ibrahima Faye, ancien directeur général du Fonds d’entretien routier autonome (Fera).

« Des manquements graves ont été constatés dans [leur] gestion des deniers publics, d’après des rapports d’enquête des corps de contrôle de l’État sur plusieurs milliards de francs Cfa », indique L’Observateur dans son édition de ce vendredi. Le journal précise que « les concernés seront dans les locaux de la Dic sous peu », leurs convocations étant déjà prêtes.

Par ailleurs, Mame Mbaye Niang sera interrogé sur la gestion du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), qu’il supervisait en tant que ministre de la Jeunesse à l’époque des faits présumés. Moussa Bocar Thiam devra également s’expliquer sur les recettes des opérateurs de téléphonie mobile et le Fonds d’aide à la presse. Enfin, Pape Ibrahima Faye sera questionné sur les dépenses liées aux infrastructures routières du Fera, selon toujours le quotidien.