Le motif brandi par les hommes en bleu est l’absence d’une autorisation préfectorale. Le même jour du samedi 21 octobre, Malick Gakou, un autre candidat déclaré de l’opposition à cette élection présidentielle de 2024 qui était également dans la région de Louga, a vu sa tournée interrompue par la Police nationale. Cette situation avait d’ailleurs poussé les responsables de sa coalition « GAKOU 2024 » à dénoncer vigoureusement dans un communiqué, les « interdictions, blocages et obstacles opposés au déploiement territorial de leurs activités au moment où une « hiérarchisation sans précédent et un favoritisme systématique sont accordés à la coalition au pouvoir ». En effet, au moment où ces candidats déclarés à la prochaine présidentielle font face à des mesures de restriction de leurs activités dans le cadre de cette période de deux mois de collecte des signatures pour le parrainage, leur adversaire et dauphin désigné du président de la République, Amadou Ba, déroule tranquillement ses activités sans aucune entrave. La preuve, le même week-end du 21 et 22 octobre, il était dans le nord du pays notamment à Saint louis, Dagana et Richard Toll pour officiellement une tournée économique sud fond de remobilisation des troupes. Accompagné des autorités locales et ses camarades responsables de la coalition au pouvoir, il a été accueilli partout par des foules acquises à sa cause sous l’œil protecteur des forces de défense et de sécurité. A souligner que cette immixtion de l’administration dans le jeu politique au profit du camp présidentiel n’est pas une première. Avant ce blocage du cortège de Khalifa Ababacar Sall et de Malick Gakou, Ousmane Sonko et son « Nemmekou tour » ont été bloqués, puis Malick Gakou a aussi vu sa caravane « Yoonu ndamli » bloquée en septembre dernier. Il en est de même pour le leader du mouvement Gueum sa bopp, Bougane Gueye Dany, et encore le leader du parti Awalé, Dr Abdourahmane Diouf.

