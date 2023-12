XALIMANEWS -Les habitants de Dakar, ainsi que le Marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs de Diamniadio, bénéficient d’une excellente nouvelle avec les récentes mesures prises par le Gouverneur de la région de Dakar. Ces mesures visent à favoriser le développement du Marché d’intérêt national. Désormais, les gros porteurs transportant des fruits, légumes et autres à destination de Dakar seront tenus de faire une halte à Diamniadio pour décharger leurs marchandises. L’annonce a été officiellement communiquée par le Gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, à travers un communiqué. Le document précise que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en service de la gare des gros porteurs de Diamniadio. Pour discuter de cette démarche, le chef de l’exécutif local a tenu une séance de travail le jeudi 21 décembre 2023, réunissant les autorités de la Société d’Exploitation du Marché d’Intérêt national et de la Gare des gros porteurs (SEMIG), ainsi que des représentants des transporteurs, des commerçants, des exploitants agricoles et d’autres acteurs.

