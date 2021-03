XALIMANEWS- Le document signé par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, ainsi que celui de l’Elevage et de la Production animale, vise à organiser le domaine du transport hippomobile en édictant des règles qui vont permettre aux détenteurs de véhicules de se mettre en règle conformément à son article 10 qui prévoit : « tout propriétaire d’un véhicule hippomobile est tenu de présenter tous les six mois à une visite technique effectuée par la division régionale des transports terrestres chargée de délivrer un certificat d’aptitude. Cette visite a pour but de vérifier l’état de la carrosserie, de l’éclairage, de la signalisation et du harnachement ». . L’autre motivation de cet arrêté est relative à la garantie du bien-être des équidés eux-mêmes. « Tout cheval résident au Sénégal doit avoir un livret sanitaire et signalétique. L’équidé utilisé à des fins commerciales doit être reconnu apte par les services de l’élevage chargé de la délivrance d’un certificat d’aptitude. L’immatriculation des charrettes et les cartes dont devront disposer les cochers permettront de bien les identifier en cas d’infraction », assure le commissaire Boubacar Ba de la Direction de la sécurité publique de la Police (DSP), cité par le Soleil repris par SenCafeActu.

