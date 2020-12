Face à cette situation où les sites internet poussent comme des champignons, il urge de revoir la réglementation, mais avec sérénité parce qu’à côté du lot qui foule aux pieds l’éthique et la déontologie, on trouve aussi dans ce secteur des organes de presse très professionnels qui font leur travail normalement. Dès lors, quand on parle de régulation des portails d’informations, on doit admettre aussi que ce sont des entreprises qui emploient des Sénégalais et qui ont mis des moyens, alors la procédure à utiliser pour assainir la presse en ligne doit être bien réfléchie pour ne pas enfreindre les libertés ou saborder des entreprises.

