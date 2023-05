Il s’agit de la commission régionale et des commissions départementales de Dakar Guédiawaye Pikine Keur Massar et Rufisque qui sont chargées de réguler les prix du loyer et de régler les contentieux entre les bailleurs et les locataires.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy