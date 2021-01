Selon les renseignements glanés par France Football, l’attaquant rémois est pisté par le Torino, le Milan AC et Naples. Ils envisageraient de passer à l’action ce mercato, ou le suivant. Une rencontre aurait même déjà eu lieu entre les représentants du joueur et les dirigeants des deux derniers clubs. Pour autant, le média précise que le clan Dia estime qu’il serait intéressant de rester à Reims jusqu’à la fin de la saison. Un peu d’expérience en plus, associée à son talent, pourrait lui permettre d’obtenir des pistes plus séduisantes. Il serait également ciblé, en Angleterre, par West Ham. Le club londonien aurait d’ailleurs transmis une proposition qui a été retoquée par les décideurs rémois. Cette saison, Dia a marqué 12 buts et délivré 1 passe décisive en 19 apparitions en Ligue 1. Il dispose d’un contrat portant jusqu’en juin 2022 et ses dirigeants attendraient 15 millions d’euros pour le laisser filer.

