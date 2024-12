Relance économique, justice sociale, gouvernance : les enjeux de la Déclaration de politique générale de Sonko

XALIMANEWS-Ce vendredi 27 décembre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko se présentera devant l’Assemblée nationale pour sa toute première Déclaration de politique générale (DPG). Cet exercice, prévu par l’article 55 de la Constitution, constitue une étape clé dans la gouvernance du pays, permettant au chef du gouvernement d’exposer les orientations stratégiques et les priorités de son action pour les années à venir.

Sous la supervision d’El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, cette séance plénière revêt une importance particulière dans le contexte actuel, marqué par des défis économiques, sociaux et politiques majeurs. Elle mobilise l’ensemble des députés, mais également les médias et l’opinion publique, qui attendent avec impatience les grandes lignes du programme gouvernemental.

Selon des sources parlementaires, les préparatifs autour de cette DPG se sont intensifiés ces derniers jours. Des visites techniques des locaux de l’Assemblée nationale ont été effectuées par les membres du cabinet du Premier ministre afin de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour une intervention sans accroc.

El Malick Ndiaye aurait insisté sur une organisation sans faille, mettant en avant l’importance d’une couverture médiatique optimale et d’une logistique impeccable. Cette rigueur témoigne de l’importance stratégique accordée à cet événement par le gouvernement et l’Assemblée nationale.

La Déclaration de politique générale sera l’occasion pour Ousmane Sonko de décliner sa vision pour le pays et les mesures phares qu’il entend mettre en œuvre. Parmi les thèmes attendus, figurent :

La relance économique dans un contexte mondial incertain.

dans un contexte mondial incertain. La lutte contre les inégalités sociales , avec un accent sur l’éducation, la santé et l’emploi des jeunes.

, avec un accent sur l’éducation, la santé et l’emploi des jeunes. La transparence et la bonne gouvernance, des engagements au cœur de sa campagne électorale.

Les députés, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, auront l’opportunité de questionner le Premier ministre sur ses propositions, même si Pastef dispose d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale, rendant improbable une opposition frontale.

Cette Déclaration de politique générale constitue une étape symbolique et politique majeure pour Ousmane Sonko et son équipe. Elle permettra de jauger l’adhésion des parlementaires et de l’opinion publique à sa vision et aux orientations stratégiques de son gouvernement.

Le rendez-vous de ce vendredi s’annonce comme un moment fort pour le régime en place. À travers cette intervention, Ousmane Sonko devra convaincre, rassurer et mobiliser les forces vives du pays autour d’un projet fédérateur pour les années à venir.