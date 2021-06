Bétail électoral, acheteurs d’illusions ou inconscients? Comment qualifier cette frange de la population qui ne mange pas à sa faim, ne se soigne pas dignement, voit ses fils fréquenter des abris provisoires qui croulent à la première tempête et qui malgré tout, est prête à ouvrir son cœur à ce prétendant saisonnier, qui ne lui déclare sa flamme qu’à la veille des élections, muni d’un lots de promesses et de recueil de poésie romantique juste pour assouvir son désir électoral et l’envoyer ensuite aux oubliettes. Pour dire qu’il y a de quoi s’interroger sur la Sincérité des relations qu’entretiennent les politiques et le peuple. En effet, une relation ‘‘amoureuse’’ où la partenaire (le peuple) est constamment dupée, abusée et oubliée par son partenaire (les politiques) jusqu’aux prochains ‘‘désirs’’ (échéances électorales) semblerait moins à une histoire d’amour sincère que la rencontre d’un soir. Pourtant, cette partenaire qui se trouve être le peuple, est le souverain et délégataire de tous les mandats dont jouissent ces prétendants politiques. Ainsi, elle a la plénitude et le pouvoir absolu de corriger sévèrement son partenaire (les politiques) à qui elle a confié la gestion de sa santé, son éducation, sa sécurité, bref de son bien-être à chaque fois que celui -ci pèche dans cette gestion. Pourquoi alors devrait- elle accepter d’être une prostituée électorale dont les politiques abusent à leur guise? Pourquoi devrait-elle accepter d’être embarquée dans des transports en commun pour faire monter l’applaudimètre et donner l’illusion que tout va bien, moyennant une misérable somme d’argent tirée des coffres du Trésor public qui lui appartient et qui devrait servir à le soigner, l’éduquer, le loger et lui donner de l’emploi?

Qui dira à ce peuple souverain et patron des hommes auxquels il a confié son destin qu’il doit exiger d’être bien servi et non de mendier une Survie?

Hypothéquer son avenir et celui de ses fils pour une dérisoire somme d’argent et des romances insincères, fait de ce peuple à la fois complice et architecte de sa misérable condition de vie de prostituée électorale qui ne s’engraisse et ne jouit qu’à la veille des élections.

Alors que les politiques sont élus et nommés pour travailler à soigner entièrement les maux dont souffrent les populations, ce bain de luxe qu’ils s’offrent et qui n’est pas du tout proportionnel à leurs moyens légaux et légitimes est un manque de respect et une insulte à la morale de leurs mandataires. Mais puisque ces derniers tombent facilement sous le charme des doux mensonges et vendeurs d’illusions malgré les longs et répétitifs cycles de souffrances, de tromperies dont ils sont victimes, ils(les politiques) viendront et reviendront toujours abuser de leur naïveté et profiter de leurs misérables conditions de vie. Le peuple doit savoir que chaque hôpital construit, chaque école construite, chaque route construite par l’Etat n’est jamais une faveur mais, une obligation dont il a droit, et n’a aucunement besoin de chanter et danser pour remercier qui que ce soit.

Le jour où le peuple apprendra à connaître la force de sa souveraineté et d’en bien faire usage pour exiger de meilleures conditions de vie de ceux qu’il a mandaté, il sera mieux respecté et mieux servi sans arrogance ni mépris. Ainsi, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple deviendra une réalité.

Modou Aissa Seye

Professeur d’anglais à kaffrine.