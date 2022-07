« C’est encore aujourd’hui, plus qu’hier, un compagnonnage sincère et réel. Je m’identifie d’ailleurs dans Barthélémy Dias », a d’abord lancé l’ancien maire de Dakar repris par Bes Bi. Khalifa Sall poursuit : « Vous savez très bien que j’étais plus turbulent que lui. Et vous savez pertinemment que Barthélémy ne fera pas ce que j’ai fait. Il faut savoir grandir », dit-il. Avant d’ajouter : «C’est son heure. S’il frappe, je l’applaudis, s’il se bagarre je l’applaudis. Parce que quand on le provoque, personne ne dit rien, on l’accuse de tous les noms. On lui a fait subir tellement de misères, mais il est resté debout, digne.»

