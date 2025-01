Relations France – Afrique : « Le vrai agenda est économique » (Ministre français des Armées)

XALIMANEWS- « L’influence française en Afrique » ne se résume pas aux bases militaires qu’elle est en train de rétrocéder aux pays où elles sont situées, a plaidé mercredi le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, sur les médias CNews/Europe 1.

« L’influence française en Afrique, elle n’est pas que militaire, si elle se résume à une base, très franchement, c’est complètement une vision du XIX? siècle. Le vrai agenda, il est à mon avis économique », a-t-il affirmé, interrogé sur les récents propos du président français Emmanuel Macron qui ont déclenché une polémique en Afrique et en France.

« Quelle est notre bonne présence en Afrique? Le président Macron y a répondu en disant on a des bases, on y est resté parfois trop longtemps et nous nous sommes substitués à des dirigeants politiques dans la lutte contre le terrorisme, croyant bien faire en faisant le travail à leur place », a affirmé le ministre.

Lundi, Emmanuel Macron a déclaré devant les ambassadeurs français que la France avait eu « raison » d’intervenir militairement au Sahel « contre le terrorisme depuis 2013 », mais que les dirigeants africains avaient « oublié de (nous) dire merci » et qu' »aucun d’entre eux » ne gèrerait un pays souverain sans cette intervention.

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno notamment a fait part de son « indignation » face à des propos qui « frisent le mépris envers l’Afrique et les Africains ».

Paris a quitté à ce stade une de ses trois emprises militaires au Tchad, les deux autres devant suivre dans les prochaines semaines.

« La base au Tchad, c’est 300 millions d’euros par an pour le contribuable français, donc ça mérite à mon avis un débat aussi entre les forces politiques » françaises, a plaidé Sébastien Lecornu, rappelant que la France avait déjà « quitté » le Tchad à quatre reprises au cours des dernières « quatre décennies ou cinq décennies ».

« La vraie question, c’est: et si demain, après être parti un nouveau régime nous demande d’y retourner, qu’est-ce qu’il faudra faire? Eh bien, je n’ai pas la réponse à cette question », a-t-il poursuivi.

AFP