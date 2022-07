« Nous allons parler de l’avenir, pas du passé », a lancé le chef de l’État français après avoir accueilli Anthony Albanese dans la cour du palais de l’Élysée, à Paris. Le nouveau Premier ministre, arrivé au pouvoir en mai après la victoire des travaillistes aux élections législatives, « n’est pas responsable de ce qu’il s’est passé », a-t-il ajouté. Emmanuel Macron faisait référence aux vives tensions entre Paris et Canberra à la suite de l’annulation en septembre 2021 par l’Australie d’un mégacontrat portant sur douze sous-marins, au profit de bâtiments à propulsion nucléaire, dans le cadre de l’annonce du partenariat Aukus entre l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le président avait alors accusé de tromperie le Premier ministre australien Scott Morrison et les ambassadeurs français à Canberra et Washington avaient été rappelés à Paris, geste sans précédent.

