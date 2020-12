XALIMANEWS- Il y a eu des assurances de part et d’autre. Mais les faits restent têtus. Les relations entre le chef de service des maladies infectieuses et tropicales, Pr Moussa Seydi et le ministre de la Santé restent froides. Pour cause, la déclaration d’alors de Pr Seydi, lors d’une tournée à Ziguinchor, déplorant le manque de matériels de réanimation. Une sortie qu’on n’avait pas bien appréciée au ministère de la Santé. Hier, ces rapports incommodes étaient perceptibles lors de l’inauguration des nouveaux locaux pour le service des maladies infectieuses. L’assistance a constaté que Pr Moussa Seydi n’a mentionné le nom du ministre de la Santé qu’une seule fois dans son discours. C’était vers la fin. Ce que d’aucuns n’ont pas aimé puisque, disent-ils, le service des maladies infectieuses et tropicales est sous la tutelle du ministère de la Santé. Il faut souligner que Pr Seydi, en tant qu’universitaire, est sous la tutelle du ministère de l’Enseignant Supérieur. Dans son speech, l’universitaire n’a cessé de remercier le Président Macky Sall. «Vous avez été respectueux de notre liberté de médecin, de notre indépendance de chercheur et accepté notre manière de communiquer», a-t-il martelé, un flèche en direction de Diouf Sarr.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy