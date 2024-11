Réligion/Canada : le Dahira Muqtafinâ de Montréal organise sa 5e édition des journées culturelles Seydi El Hadj Malick Sy les 22, 23 et 24 novembre, un hommage à la spiritualité Tidiane

XALIMANEWS-Cette année, la 5e édition des journées culturelles « Seydi El Hadj Malick Sy » se déroulera les 22, 23 et 24 novembre 2024 à Montreal. Organisé par le mouvement Tidiane, dénommé Dahiratul Muqtafinâ, cet événement marquera sa cinquième édition et se déroulera sous la présence effective de Serigne Moustapha Sy Al Amine et Serigne Doudou Kendé Mbaye.

Le Dahiratul Muqtafinâ Tidiane du Canada, basé à Montréal, organise cette 5e édition des journées culturelles en hommage à Seydi El Hadj Malick Sy. L’événement, qui a lieu tous les deux ans, a vu sa première édition en 2015. Pour cette année, elles auront lieu le 20 22 et 23 novembre 2024 ( voir programme ci dessous).

Les événements phares de ces journées culturelles incluront le Hadaratul Jumaa, qui se tiendra le vendredi 22 novembre à partir de 15 heures. Le samedi 23 novembre, le public aura l’honneur d’assister aux prestations d’El Hadj Doudou Kendé Mbaye accompagné du groupe Dope Nabi du Canada, ainsi qu’à la prestation des enfants du Dahira. Ce même jour, une conférence religieuse sera animée par Serigne Moustapha Sy Al Amine. Une levée de fonds aura également lieu ce samedi.

Le mouvement religieux Tidiane a vu le jour après l’approbation de feu El Hadj Abdoul Aziz Sy Al Amine. Selon Abdoulaye Ndiaye, président du Dahira, l’association a été fondée il y a 12 ans. « En 2012, nous avons commencé à discuter avec Serigne Moustapha Sy Al Amine, qui a ensuite consulté Serigne El Hadj Abdoul Aziz Sy Al Amine pour obtenir l’autorisation de créer un Dahiratul Tidiane à Montréal, afin de nous rapprocher des enseignements de Seydi El Hadj Malick Sy », a-t-il expliqué. « Bien que d’autres associations existent déjà au Canada, il manquait une Khadara dédiée à Cheikh Seydi Hadj Malick Sy RTA. C’est dans ce contexte que Muqtafina Canada a vu le jour en 2012 avec l’autorisation d’organiser des Khadaratul Jummah, des Bourdes et d’autres activités », a ajouté M. Ndiaye.

Le président de la Dahira a également expliqué comment les journées culturelles religieuses dédiées à ce vénéré guide religieux ont vu le jour. « C’est en 2015, après mûres réflexions, que le bureau, après consultations et discussions, a pris l’initiative d’organiser des journées religieuses Seydi El Hadj Malick Sy, un événement qui serait unique au Canada, voire en Amérique du Nord. Encore une fois, Serigne Moustapha Sy est allé consulter Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine pour obtenir son autorisation. Après son approbation, les journées culturelles ont été lancées », a précisé Abdoulaye Ndiaye.

Les deux premières éditions ont eu lieu en 2015 et 2017, avec Serigne Moustapha Sy Al Amine comme invité d’honneur. À partir de 2019, El Hadj Doudou Kenede Mbaye a été invité à participer à ces journées et accompagner Serigne Moustapha Sy Al Amine, a ajouté le président.

Le Dahiratul Muqtafinâ Canada a mis en place une école coranique et encadre des jeunes et des adultes pour l’enseignement du Coran et des principes spirituels de Seydi El Hadj Malick Sy RTA. En plus depuis plus de cinq, elle organise des rencontres à tous les mois des Takussans dédiées à Serigne Babacar Sy RTA.

Reconnue légalement au Québec et au Canada sous l’appellation Mouvement Jeunesse Tidiane du Canada, la Dahira bénéficie désormais d’une reconnaissance officielle, lui permettant de collaborer avec les différentes instances gouvernementales canadiennes et quebecoises.

Faut aussi noter que le Dahira Muqtafinâ a récemment une chaîne YouTube dénommée Al Baayan Tv qui diffuse en direct l’ensemble de ses activités.

Dans ses taches, la Dahira Muqtafina Canada collabore également avec d’autres organisations religieuses et non religieuses présentes au Canada, telles que les mouvements mouride, niassène, layenne, ainsi que les communautés guinéennes, le mouvement Nakhsabandi. Ce partenariat interreligieux est salué par les autorités religieuses sénégalaises, qui soulignent régulièrement l’importance de ces échanges lors de leurs visites au Canada, a souligné le président de la Dahira. La Dahira collabore avec d’autres organisations établies hors de Montréal et avec des entreprises dirigées par des entrepreneurs sénégalais. Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada fait partie des partenaires de la Dahira.