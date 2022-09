« Je remercie et félicite le gouvernement sortant pour son engagement et le travail de qualité accompli durant plus de 22 mois. De même, je félicite le Premier ministre Amadou BA pour cette nouvelle mission et lui souhaite plein succès. » Macky Sall

