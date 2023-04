« On a partagé, et on est revenu sur une décision que j’ai prise. C’est de démissionner de mon poste de ministre des Sports, C’est pour être en cohérence avec la décision politique. Donc je lui ai dit s’il pouvait désigner un autre responsable de Rewmi pour me remplacer au gouvernement. Il a bien reçu le message et il donnera suite à cela » a annoncé Yankhoba Diatara à sa sortie du domicile de Idrissa Seck indique notre source .

