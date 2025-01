Rencontre entre le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal et la diaspora sénégalaise en Côte d’Ivoire : Dialogue et perspectives

XALIMANEWS-En marge de sa visite d’amitié en Côte d’Ivoire, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, a rencontré, ce dimanche 19 janvier, la communauté sénégalaise résidant en Côte d’Ivoire. Les échanges ont porté sur plusieurs questions liées à leur bien-être, leur intégration dans le pays d’accueil et les financements destinés à soutenir la diaspora.

Les membres de la communauté ont profité de cette rencontre pour exprimer leurs préoccupations, notamment sur le soutien aux initiatives communautaires, la participation de leurs enfants aux concours nationaux, ainsi que les démarches liées au rapatriement des corps.

En réponse, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale a d’abord transmis les salutations du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a exprimé sa profonde gratitude envers les Sénégalais de la diaspora pour leur contribution significative au renforcement des liens entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Il a également salué leur rôle essentiel en tant que vecteurs de coopération et d’échanges entre les deux pays.

Concernant les doléances formulées, il a assuré qu’elles seraient suivies avec attention. Sur la question sensible du rapatriement des corps, il a promis d’ouvrir un dialogue avec les autorités compétentes afin de trouver des solutions adaptées, allégeant ainsi les charges émotionnelles et financières des familles concernées.

Enfin, tout en insistant sur l’importance de maintenir une coopération fraternelle et dynamique, Monsieur El Malick Ndiaye a encouragé les membres de la diaspora à poursuivre leurs efforts en tant qu’acteurs de développement et modèles d’intégration. Il a réaffirmé leur rôle clé dans le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire.