Renforcement de la vidéosurveillance à Dakar : La Boad alloue 30 milliards de FCfa au Sénégal

XALIMANEWS-La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a décaissé, hier mercredi, un montant total de 171,363 milliards de FCfa. Ce nouveau financement porte à 932,631 milliards de FCfa le total des engagements pour l’année 2024, et à 9.079,3 milliards de FCfa l’ensemble des engagements réalisés par la Boad depuis le début de ses activités opérationnelles en 1976. Parmi les pays bénéficiaires, le Sénégal reçoit une enveloppe de 30 milliards de FCfa.

L’objectif est d’améliorer le taux de prévention de la criminalité dans la ville de Dakar et sa région à hauteur de 80 %, d’assurer une couverture sécuritaire de 70 % des zones sensibles et de générer environ 540 emplois directs, indirects et induits.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’extension du réseau et de la plateforme de vidéoprotection unifiée à Dakar et dans sa banlieue.

Il permettra notamment d’intensifier le réseau de vidéosurveillance dans la capitale et d’étendre ses fonctionnalités aux communes périphériques, grâce à l’installation de 26 nouveaux sites d’opérations secondaires, dont deux dans des postes de commandement de district et 24 dans des commissariats urbains ou de commune.

Par ailleurs, le projet prévoit l’ajout de nouvelles fonctionnalités technologiques pour disposer d’une plateforme de vidéoprotection moderne et unifiée.