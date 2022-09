Pour sa part, le président de l’Association de financement des professionnels du transport urbain, Mbaye Amar a souligné que le remplacement de ces bus qui sont en service depuis plusieurs années est important pour garantir plus de sécurité et de confort aux usagers du transport en commun. Il a également interpellé le ministre en charge des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye sur l’état des routes notamment dans la banlieue. Il a dans la foulée invité les membres de l’Aftu à s’approprier le projet qui constitue un élément essentiel pour assurer un transport terrestre avec sécurité et confort sur toute l’étendue du territoire national. Par ailleurs, le directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud) qui a parlé au nom du ministre Mansour Faye, en charge des transports terrestres et du désenclavement, a rappelé que « l’État a confié à l’Aftu le projet de renouvellement du parc automobile du transport urbain avec l’acquisition de 1000 bus ». Thierno Birahim AW a également fait savoir que l’acquisition des 400 bus s’inscrit dans la cadre de la phase pilote mais le programme global concerne la mise à disposition de 1000 bus qui vont remplacer les bus king long qui assurent le transport urbain depuis plusieurs années.

