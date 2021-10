Deux amphithéâtres (500 places et 200 places), d’un centre de santé et des salles de travaux (TD), voici la première tranche de l’université de San Pedro que vient de livrer le groupe Envol Immobilier en Côte d’Ivoire via sa filiale Envol Partenariats CI. Alors que les chantiers sont en cours avec notamment La cité universitaire, le bâtiment de la bibliothèque et d’autres édifices, le Concepteur de la cité ministérielle de Diamniado respecte sa premières promesses du centre universitaire bâti sur une superficie de 302 hectares, et qui va recevoir 20 000 étudiants. Rappelons que la pose de la première pierre de l’université de San Pedro avait été effectuée le 30 novembre 2018 par le premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. Et ce 19 octobre dernier, sous présence de Saliou Touré, ex-ministre de l’Enseignement supérieur, Coulibaly Ousmane, Préfet de San Pedro, Moctar Thiam, DG de Envol Immobilier Sénégal, Macky Dembelé, Cordonnateur du PDU, du DG de Wietec Côte d’Ivoire et de Mené Meïté, président de l’Université de San Pedro, la rentrée académique s’est effectuée avec 450 étudiants sur 3 000 attendus sur la première phase. Avec comme président monsieur Madani Maki TALL Envol immobilier Sénégal participe à la modernisation et l’urbanisation de l’Afrique en évoluant dans le domaine des infrastructures d’État, de projets immobiliers privés et de la fabrication d’équipements.

