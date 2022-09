On a commencé à sentir que le mur commence à se lézarder au niveau de l’opposition, parce qu’on pouvait s’attendre à ce que les négociations puissent aboutir à un candidat consensuel pour l’inter-coalition Yewwi-Wallu. Ça n’a pas eu lieu, il va y avoir deux groupes parlementaires au niveau de l’opposition, le groupe de Wallu Sénégal et le groupe de Yewwi Askan Wi. En perspective de la prochaine élection présidentielle, il est probable que les deux coalitions ne vont pas continuer le compagnonnage, d’autant plus que le candidat déclaré Ousmane Sonko a déjà annoncé la couleur, il a informé que ce qui était convenu entre Wallu et Yewwi, c’était juste une coalition de circonstance pour les élections législatives, cela montre effectivement que le choc des ambitions aura raison, notamment sur l’inter-coalition Yewwi-Wallu qui a eu des résultats probants lors des élections législatives.

