El Malick permettez-moi de vous apporter quelques éclaircissements par rapport à la commission de la DAF installée à Dahra.

Ne jamais commettre l’erreur d’avancer des choses sur un dossier dont vous ignorez tout. Ce qui fait que dans toute la forme, vous avez faux et totalement faux. Dans une certaine mesure, il est plus que commode de se renseigner en amont sur les tenants et les aboutissants des enjeux réels liés à ce dossier pour ne pas raconter des contrevérités. Mieux encore, faut toujours garder le silence face à un sujet dont les contours vous sont totalement étrangers.

En vérité, vous ignorez tout ce que vous dites !

Vous faites partie de ceux-là pour qui dès que les micros sont tendus, ils ouvrent les vannes avec la plus grande pression.

En réalité, la commission mobile installée à Dahra agit sous les ordres du Ministère de l’intérieur pour aider aux résidants de Dahra d’être identifiés en leur permettant

d’avoir une pièce d’identité nationale.

En effet, c’est dans le seul objectif de faciliter les démarches administratives liées à l’enrôlement en vue de l’obtention de la pièce d’identification nationale des

populations, que l’autorité compétente a jugé nécessaire d’installer des commissions mobiles pour aider les citoyens à remplir leur droit civique et moral.

Si cette commission avait été déplacée pour servir exclusivement nos militants comme vous le dites, nous n’aurions certainement pas dû véhiculer l’information sur

les différents canaux accessibles à toute la population de Dahra. Ce qui dénude vos propos de toute logique en les écartant de la ligne limite de la vérité. Vous devez

creuser encore plus profond, aller au-delà de cette sottise intelligence dont vous faites montre.

Néanmoins, cette attitude ne nous surprend guère, venant de vous évidemment. En vérité, qui êtes-vous ?

Primo vous vous réclamez responsable d’un parti politique, en prétendant militer au profit de ce dernier dans la Dahra. Encore mieux, vous étoffer du manteau de leader départemental de votre parti pour Linguère.

L’énormité des prétentions, des titres et des pendentifs renvoient malheureux à un amer constat pour vous et votre parti. Vous n’avez aucune représentativité politique ni dans votre quartier, ni dans votre ville, et encore mieux même dans votre propre maison vous êtes en minorité.

Tous les dahrois savent de quoi je parle. Depuis quand vous vous réclamez de la ville de Dahra ?

Comment voulez-vous exceller au niveau national alors que vous n’arrivez pas à conquérir votre propre concession familiale ?

Veillez apporter, mon cher El Malick, des éléments de réponse à cette seule et unique question pour nous non seulement mais également et surtout pour nos compatriotes.

Secundo, vos leçons de morale pendues au bout de vos langues, vous vous serez rendus utiles en vous les appliquant purement et simplement.

Vous, à l’image de votre leader Ousmane SONKO, vous représentez tout ce qui est bannissable en politique.

La politique, contrairement à ce que vous pensez, ne saurait se résumer à :manipulations, balivernes et ragots. Par contre, elle est l’art de gérer les affaires de

la cité.

La politique est tellement noble, qu’elle ne saurait être faite par des menteurs, des médiocres et des hommes aux mœurs légers comme vous et votre leader.

Vous êtes une honte pour toute la jeunesse du Djoloff, je suis désolé la façon dont vous faites la politique ne motive pas la jeunesse consciente.

Soyez tranquilles, ne vous précipitez pas le combat aura lieu. La population va trancher et nous avons confiance en elle.

Cette lassitude, ce manque de projet et de vision politique que vous n’avez cessés de montrer chaque jour qui passe aux sénégalais, corroborent parfaitement à la

perpétuelle idéologie de va-t-en-guerre de votre mentor Ousmane SONKO. Pour vous, la politique, c’est l’extrémisme idéologique, l’insulte et la violence verbale.

Aucun projet de société !

Depuis l’éclatement de l’affaire dite « Adji SARR », suivi de l’appel à l’insurrection de votre leader, vous pensez être permis de tout dire et de tout faire, parce que c’est

vous c’est le pouvoir du verbe.

Pour informer, puisque c’est vous et vos amis de la palabre, la seule activité se passe entre les deux studios (radio et télévision), pourquoi vous ne dites pas aux camarades militants que vous ne votez pas à Dahra. Donc une question se pose et s’impose, mon cher El Malick, où se trouve votre base politique ?

En attendant votre réponse, arrêtez de vous immiscer de ce qui ne vous regarde pas ! Cette précision étant faite, arrêtez de revendiquer votre appartenance à la commune de Dahra, qui n’en est pas une !

Maham KA