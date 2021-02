Cher frère,

J’ai besoin d’abord de mettre mon cœur près du vôtre pour partager la douleur suite au rappel à Dieu de notre cher Papa Mouhamadou Moustapha KAMARA, Imam de la mosquée de mon quartier NDOUCK/Fatick. Vous étiez absent du territoire quand survenait le décès, j’imagine combien votre douleur et votre chagrin sont immenses quand un tel événement vous trouve loin du pays. Les immigrés et fonctionnaires expatriés que nous sommes le savons mieux que quiconque.

Cela dit, je voudrais juste comme vous l’avez vous aussi dit, que vous me permettez de vous dire que notre Papa Mouhamadou Moustapha KAMARA, homme de Dieu, Imam Ratib ne cautionnerait jamais que vous, en tant que marié à deux femmes, les laisse à la maison pour aller trouver dans un salon de plaisir et beauté, de jeunes filles de 20ans presque nues pour se faire masser. Il vous dira ce qu’en prescrit l’Islam et vous sermonnera de vous repentir devant Dieu à chaque prière.

Mon cher frère voilà ce qu’il fallait écrire publiquement pour votre ami SONKO afin qu’il soit d’abord conscient de son être, de son acte en tant que musulman, responsable et mari et père de famille et ne pas en faire une affaire politique mais juste une affaire privée dont il est seul, seul, seul au début, au milieu et à la fin de tout le jeu malsain.

Vous avez voulu développer votre texte autour de trois axes, je vous suis par votre plan :

1- la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane SONKO: vous avez dit que « cette affaire est truffée d’épaisses zones d’ombres avec un niveau d’implication politique et un amateurisme qui dépassent l’entendement. » vous n’avez jusqu’ici évoquez aucune zone d’ombre mais permettez moi de vous dire que les zones d’ombre ombragent bien le côté bas de votre ami le député SONKO à plus d’un titre. Dès la remise de la plainte, il a refusé d’aller répondre à la Section de Recherches de la gendarmerie pour la confrontation d’avec Mademoiselle Adji SARR qui l’a accusé de viols répétitifs avec menace. Il a jugé nécessaire de tenir un point de presse, le plus minables des point de presse jamais tenus par l’homme.

Il se contredisait et évoquait une maladie qui vient d’être sue par le commun des Seb que nous sommes. Les maladies se soignent aux bons endroits ( les professionnels de santé) et non là où il s’est rendu. Quand on sait qu’on n’a rien à se reprocher, j’espère qu’on doit avoir le courage d’aller faire face à la fille, les yeux dans les yeux pour lui demander de donner les preuves de ses gravissimes accusations. Les sénégalais lui reconnaissent un courage du verbe qui est unique. Sur l’affaire Mamour Diallo, il était prêt à aller répondre partout où on l’appellera pour que la vérité éclate. Sur l’affaire Aliou SALL, frère du président, votre ami SONKO s’est rendu encore à la section de recherches pour donner ses preuves. Et sur ce cas où il est impliqué et accusé, il veut se réfugier derrière une immunité qu’il n’a jamais crue car disant toujours que les députés de la majorité ne sont pas dignes d’être à l’Assemblée. Ces derniers boycottent même les interventions de SONKO pour lui rendre la monnaie de la pièce.

Mon cher frère, vouloir plaire à SONKO et à ses affidés ne doivent pas vous contraindre à chercher à donner le tort à son Excellence le président Macky SALL qui n’a rien à voir dans cette affaire purement privée. Ce n’est pas le président qui a poussé SONKO à se rendre dans ce salon, la nuit, en plein couvre-feu, déguisé en éboueur pour ne pas se faire remarquer. Votre voie pour défendre SONKO ne corrobore pas d’avec la vérité grand frère. Si vous étiez absent du territoire, il fallait d’abord demander avant de coucher ton texte. Votre voie n’est ni juste, ni raisonnable, ni permise; qu’elle ne peut s’accorder avec les sentiments dont vous voulez faire profession; la politique. Elle peut bien s’accommoder d’avec l’éthique. La voie que vous voulez emprunter ne convient qu’à de malhonnêtes gens, qui font servir la bravoure de supplément aux vertus qu’ils n’ont pas et je vous sais juste grand frère. C’est ça que les sénégalais ont découvert en SONKO aujourd’hui, il a buté gravement et dangereusement. Les hommes politiques sénégalais surtout dans l’opposition, les soi-disant activistes et droits d’hommistes ne disent pas la vérité au peuple sur tout ce que son Excellence Monsieur Macky SALL fait pour hisser le Sénégal dans le lot des pays émergents. Ils le combattent tous par rancune mais ils savent qu’il est le meilleur en vertus et qualités humaines, en compétence et aptitude de par son parcours politique.

2- L’instrumentalisation des Institutions : dites moi grand frère en tant que fils d’un Imam, quel autre pouvoir est parfait à part celui de Dieu? Nous marchons dans le temps et dans l’espace en améliorant nos lois, nos règlements et nos croyances pour l’harmonie de la société; une société juste mais jamais parfaite. Au Sénégal, quoi qu’on puisse dire, il y’a la séparation des pouvoirs. Et depuis 2012, le président Macky en homme de bien et courageux s’efforce à faire respecter la séparation des pouvoirs. Ce me semble, l’homme de courage dédaigne le duel, et en homme de bien, il l’abhorre en toute responsabilité. Il évite la dualité au sommet de l’Etat entre Institutions et une dualité ne fait que le fragiliser, or un État doit être fort quoi qu’il en coûte. C’est la force d’un État qui garantit sa stabilité. Ce n’est pas à vous qu’il est besoin de dire cela, vous le savez très bien.

3- Les vertus de SONKO:

Vous avancez que « La certitude des vertus de Sonko a déjà fait la toilette de ses travers supposés. Que le président connaissait sa valeur. Qu’il ne perde pas son temps si précieux et qu’il refuse de marquer l’histoire politique du Sénégal moins bien qu’il y est entré ! Le peuple sénégalais lui a confié son destin. Ceux qui le soutiennent et croient en lui s’en trouveraient déçus. » Sauf moi mon cher frère grand frère et je doute fort que je ne sois le seul. SONKO ne dit pas la vérité. Il ment et ment à tout le monde ; c’est un menteur et le mensonge est le pire des vices car un menteur est d’abord un trompeur. SONKO a crée ATLAS et MERCALEX, sur un plateau de télé il l’avait nié. Il avait tenu une réunion avec les héritiers du terrain 1451/F pour définir les modalités pour gérer le dossier moyennant 12% de commission, il l’avait nié. Il a accusé Monsieur Mamour DIALLO de détournement présumé de 94 milliards de francs.

Il en a beaucoup souffert avec sa famille au point même d’être démis de ses fonctions. Aliou SALL a subi les mêmes choses qui lui ont valu son poste à la CDC. Récemment il voulait initier une levée de fonds pour faire des tournées politiques, on sait tous ce qui était derrière. Cher grand frère, sur ces cas, qu’avez-vous fait ou dit à SONKO ? Grand, je crains comme bon nombre de sénégalais de bonne foi que votre ami SONKO « AKH MOKO DALL ». Il a trop fait de mal à d’honnêtes personnes or la personne est sacrée et doit être respectée et honorée comme Dieu le veut et nous le prescrit. Dans une matière aussi grave qu’est la médiation, il faut d’abord faire parler la raison qui est fille de la VÉRITÉ. L’insensé n’a point d’honneur grand frère, il faut que je vous le rappelle. SONKO est un homme faux de la tête aux pieds ; il a trompé ses deux femmes, il a trompé ses amis, il a trompé ses militants et responsables, il ne trompera jamais le peuple sénégalais car Dieu et nos chers érudits dont feu votre père veillent bien sur nous. Rentrez en vous-même et laissez cette affaire privée se traiter comme il se doit par la justice sénégalaise. Ne mêlez personne dedans. Je vous prie.

Encore toutes mes condoléances à la famille et que le Paradis soit la demeure de notre Papa et Imam Mouhamadou Moustapha KAMARA.

* Malick Wade GUEYE

Depuis Marseille