Grande a été notre consternation en lisant le « grand » Yoro Dia dans un texte, où il a divagué à l’infini tel un sophomore en faisant étalage d’une culture livresque hors-saison .Avons-nous besoin d’érudition, ou de jouer au Corax et au Tisias pour dire la vérité ? Son phrasé verbeux, ses citations et réminiscences de ses cours de sciences politiques étaient inutiles, car même la vendeuse de ‘’tiaf’’ du coin a fini de connaitre la vérité. La prose de l’homme de la rue était suffisante pour énoncer sur cette actualité factuelle, la prose lassante et pédantesque du bibliophile Yoro Dia nous gaze. Sous cet oripeau, drapé de l’ardeur partisane qui tue l’objectivité, il a sacrifié les commodités intellectuelles, en farcissant son texte d’exemples inadéquats tirés au cheveu, pour se montrer comme l’exemple archétypal d’un complexé intellectuel. Son texte est un chef d’œuvre de déclamation oiseuse, un exercice d’écriture écolière spécieuse. Comment le prendre au sérieux, lui le docte et pédant défenseur de Adji Sarr qu’il qualifie de « pauvre petite victime » « doublement victime », alors qu’il n’est même pas capable de trouver dans son pays et dans son Afrique, des modèles de femmes valeureuses dont la geste est entretenue par des générations d’authentiques africains ? On se demande aussi depuis quand connait-il Adji Sarr qu’il appelle romantiquement « la petite Niominka », « la petite sérère » ? A lire Mr Dia parler d’Adji Sarr, vingt ans serait le plus bel âge, l’âge de rêve crédité d’une prédestination d’innocence, et que sous quelque angle que ce soit, on est ange préservé de toute turpitude morale. Il s’est même permis de rêver un avenir universitaire et professionnel à Adji Sarr qui a déjà fait son choix de vie, dont cet épisode qui la concerne en est une conséquence. Quelle fumisterie moralisatrice ! Un champ lexical psychoaffectif totalement démagogique créé de toutes pièces pour présenter cette dernière sous un jour favorable. Un sentimentalisme larmoyant plus proche de la pudibonderie politicienne que de la sincère commisération. D’où a-t-il glané ses informations ? Nulle part que dans son imagination fertile de romancier inconnu .Nous découvrons avec cet article que le sieur Yoro était généalogiste et archiviste à l’Etat civil, il nous apprend « qu’elle n’est la fille de personne ».Mieux, Yoro est aussi gynécologue, il certifie la grossesse de Adji « l’agnelle de sacrifice » qui serait ronde des prouesses d’un heureux que qu’il n’a pas voulu nommer. Peut être qu’il attend de faire les tests ADN. Tout cet argumentaire absurde, cette sophistique d’arguties idiotes, à décharge d’Adji Sarr est nauséeux venant de Yoro Dia qui nous avait habitués à une éristique honorable dans sa maturité intellectuelle. Le complot politique dérange Yoro Dia, qui au lieu de raisonner à partir des faits indéniables, que les sénégalais épris de vérité ont fini d’apprivoiser, s’enferme dans des dénégations et affabulations .Mr Dia votre texte est une curieuse fiction, une facétie dont l’inspiration burlesque est une preuve de cette parodie de complot que vous cherchez à réfuter sans succès.

Alioune Seck