Réponse aux propos d’Emmanuel Macron sur le départ des forces militaires françaises d’Afrique : Le rappel de l’Histoire et l’exigence de respect mutuel (Par Babacar BA)

Les récentes déclarations du président Emmanuel Macron, insinuant une forme d’ingratitude de l’Afrique – et du Sénégal en particulier – dans le contexte du départ des forces militaires françaises, ne peuvent que susciter une vive indignation. Ces propos, maladroits et condescendants, occultent non seulement des pans essentiels de l’Histoire, mais trahissent également une vision dépassée des relations entre la France et ses anciens territoires coloniaux.

L’ingratitude ? Parlons-en

Les tirailleurs sénégalais ont combattu aux côtés des soldats français durant les deux Guerres mondiales. Ils ont versé leur sang pour la libération de la France et l’émergence d’un monde libre. Ces hommes, déracinés de leurs terres, ont lutté dans des conditions souvent inhumaines pour défendre une nation qui n’était pas la leur. Leur contribution à la victoire des Alliés est incommensurable.

Pourtant, qu’a fait la France en retour ? Ces combattants ont été longtemps oubliés dans les livres d’Histoire, discriminés dans le versement de leurs pensions et privés d’une reconnaissance pleine et entière. La France doit non seulement un immense respect à ces héros, mais une dette morale à l’Afrique tout entière pour les sacrifices consentis.

Et que dire de la dette historique liée à l’esclavage ?

Pendant des siècles, l’Afrique a été saignée par la traite négrière transatlantique, une entreprise inhumaine qui a enrichi les nations européennes tout en dévastant des civilisations entières. Cette période tragique de l’Histoire appelle non pas des leçons d’ingratitude, mais une réflexion sincère sur la justice historique et la dignité humaine.

Un monde qui a changé : L’égalité en dignité et en valeur

Monsieur Macron, il est temps de reconnaître que le monde a changé. Les relations entre les nations africaines et la France ne peuvent plus être basées sur des rapports de domination implicite ou sur une nostalgie postcoloniale. Aujourd’hui, nous discutons en égaux, avec une égale dignité, une égale souveraineté et un respect mutuel inaliénable.

Le Sénégal et l’Afrique ne rejettent pas l’amitié ou la coopération, mais elles refusent désormais toute forme de paternalisme ou d’ingérence. Nos pays aspirent à des partenariats respectueux, basés sur des intérêts communs et une vision partagée de l’avenir.

L’Afrique en pleine transformation

L’Afrique, et le Sénégal en particulier, traversent une transformation historique, portée par la jeunesse, l’innovation, et une volonté farouche de bâtir un avenir souverain. Ce n’est pas un rejet de la France, mais un appel à des relations redéfinies.

Le départ des forces militaires françaises est un choix souverain des nations africaines. Il reflète une aspiration légitime à construire leurs propres mécanismes de sécurité et à réaffirmer leur autonomie stratégique. Cela ne traduit pas une ingratitude, mais une volonté d’assumer leur destin.

Un appel au respect et à la responsabilité

Nous invitons la France et son président à s’inscrire dans cette dynamique de transformation. Plutôt que de stigmatiser ou de caricaturer les décisions souveraines des États africains, la France gagnerait à renforcer des partenariats basés sur le respect mutuel et la reconnaissance des contributions historiques de chacun.

Le Sénégal et l’Afrique ne sont pas des adversaires de la France, mais des partenaires. Ce partenariat ne pourra prospérer que si la France reconnaît les erreurs de son passé, abandonne les discours paternalistes et adopte une posture de respect envers les aspirations légitimes des peuples africains.

L’Histoire nous enseigne que la grandeur d’une nation réside dans sa capacité à reconnaître ses erreurs, à honorer ses engagements et à construire des ponts d’amitié sincère. Monsieur Macron, le Sénégal et l’Afrique exigent cette grandeur. Nous ne quémandons pas votre reconnaissance, mais nous affirmons avec force notre égale dignité.

En cette ère de changement, l’Afrique avance, et elle avance avec confiance. Que ceux qui veulent cheminer avec elle le fassent dans le respect et l’humilité, car le monde de demain ne se construira que sur des bases d’égalité et de justice. C’est mon intime conviction.

Babacar Sané BA

Président Alternatives Citoyennes

Coalition MIMI 2024