XALIMANEWS: Ce ne sont pas uniquement les opposants qui s’insurgent contre l’énième report des élections départementales et municipales. Cette décision unilatérale du président Sall, a aussi plongé l’Alliance Pour la République (APR) dans la tourmente à Thiès. En effet, El Hadji Souleymane Ciss, conseiller municipal de la commune de Thiès-Est, a décidé de ne pas poursuivre son mandat qui a pris fin il y a plus de deux ans. Ainsi, il a déposé sa lettre de démission du Conseil municipal sur la table du maire Pape Bassirou Diop. Selon le démissionnaire, avec ce nouveau report, le Conseil municipal n’a plus la légitimité de continuer à présider aux destinées des populations de la commune. Elus en juin 2014, pour un mandat de 5 ans, les conseillers municipaux et départementaux sont toujours en poste.

