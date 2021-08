L’histoire du prophète Moïse et celle du pharaon d’Egypte Ramsès, du moins dans leur version hollywoodienne semblent avoir des points en commun, particulièrement avec le parti Pastef et son leader, quand on sait que le président de N’Doumbélane, par son entêtement et son orgueil démesuré, ressemble fort au pharaon. On sait qu’au paroxysme du conflit entre Moïse et le pharaon, la reine d’Egypte dit à Moise de manière prémonitoire: « tu détruiras l’Egypte ou l’Egypte te détruira » Il en est de même entre le président de N.Doumbélane et son principal adversaire.

On connaît l’issue de cette alternative. Dieu, sans l’aide de qui tout être humain est impuissant, a montré sa toute-puissance face à l’arrogance de Pharaon.

« Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre.S’il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours ? C’est en Allah que les croyants doivent avoir confiance (Coran, III, 160) ; souhaitons que de la même manière le pharaon de N’Doumbélane, obstiné et arrogant, subisse le même sort dans la défaite.

Ainsi, à N’doumbélane, comme jadis en Egypte, le requiem sera chanté pour le Chef en 2024, s’il plaît à Dieu…Et ce ne se sera pas seulement pour lui, mais aussi pour son homme lige, je veux nommer l’inénarrable « Séne-PIT »dont la dernière « prouesse » a consisté à épiloguer sur le lieu de prière de Sonko ! Cet homme a-t- il vraiment la tête sur les épaules ? Il est assurément plus royaliste que le roi : avez-vous remarqué que lorsqu’il parle de l’opposition, il emploie la première personne du pluriel de l’impératif : Ne les laissons pas faire…ne permettons pas etc.

Appel du pied au pouvoir pour mieux se positionner et s’il le faut, entrer par effraction dans le gouvernement de Sa majesté et s’y cramponner…Vous n’avez sans doute pas oublié le syndrome Rewmi et ses deux ministres. Les alliés du président sont nombreux -par la quantité- mais cet individu émerge du lot de manière éhontée.



Yatma DIEYE, professeur d’anglais, Rufisque

[email protected]