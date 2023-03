XALIMANEWS: Ça grince les dents de plus en plus contre l’exercice du pouvoir par le Président Macky Sall. Alors que l’opposition s’évertue à exister en interne face à une volonté sans restriction de troisième mandat, des récriminations émergent progressivement à l’extérieur du pays pour fustiger des manquements au respect des droits humains, à l’exacerbation de la tension politique née des restrictions imposées par le pouvoir au camp d’en face et surtout de la volonté d’une autre candidature à la présidentielle prêtée au président de la République. Comme en témoignent les sorties des députés français André Chassaigne et Jean Paul Lecoq et l’interpellation du rapport 2022 du département d’État américain sur les droits humains dans le monde.

