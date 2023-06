XALIMANEWS: La restriction de l’internet au Sénégal et le blocage de l’accès aux médias sociaux comme Facebook, Telegram, Twitter, WhatsApp, Instagram et YouTube, a gravement affecté l’économie numérique estimé à 6% du PIB en 2022. La condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme a déclenché de vives manifestations au Sénégal. Dans les heures ayant suivi les protestations, l’Etat du Sénégal a procédé à des restrictions de l’accès à l’internet. D’abord, l’Etat a bloqué l’accès aux médias sociaux comme Facebook, Telegram, Twitter, WhatsApp, Instagram et YouTube. Ensuite, il a été procédé à la coupure des données mobiles sur son territoire. Cette mesure était destinée, selon le ministère de la Communication, des télécommunications et de l’économie numérique, à faire face à la diffusion de messages haineux et subversifs, dans un contexte de trouble à l’ordre public, qui sévit dans certaines localités du pays. La décision n’a pas été sans conséquence sur l’économie numérique qui pèse 6% du PIB en 2022, avec des projections de l’ordre de 10% d’ici à 2025. Il est même envisagé un objectif de 35 000 emplois directs. Au pire, cette ambition risque de subir un coup de frein avec l’accès à l’internet. Selon les acteurs du numérique, la restriction du gouvernement a engendré un risque de manque à gagner estimé à 5 milliards FCFA la journée. Et la mesure de coupure n’a été levée qu’hier, mardi ; après presque quatre jours sans Internet.

