C’est le discours d’un homme dont la prestance s’apparente au ciel qui brille, l’élégance à la lune qui vascille, la présence à l’image de l’étoile qui scintille et, pour couronner le tout, une dimension intellectuelle à l’image de l’océan, si profond et si vaste. Tivaouane ne pouvait pas ne pas devenir, en sa présence, le centre de l’élégance morale, parce qu’ayant pour « hôte » un homme dont les paroles et paraboles font la fierté des disciples Moustarchidines, et partant de tout esprit clairvoyant n’ayant d’yeux que pour le triomphe de l’islam.

