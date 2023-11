Le respect des procédures et des lois électorales est essentiel pour éviter les conflits pré et postélectoraux. La confiance des acteurs politiques, des électeurs et de la population en général doit être préservée pour assurer des élections justes et transparentes. Les organes en charge des élections doivent agir de manière impartiale, conformément à la loi, et dans l’intérêt supérieur de la démocratie.

