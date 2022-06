Ces agents ont également profité de l’occasion pour échanger sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs missions. «J’ai pris bonne note de ces difficultés ; celles qui relèvent de mes compétences seront adressées dans les prochains jours pour trouver solution de manière à améliorer les conditions d’exercice des missions qui leur sont confiées. Et celles qui relèvent de l’autorité ministérielle seront portées à son attention. Et je n’ai aucun doute qu’une écoute favorable leur sera donnée», assure Cheikh Tidiane Diop. Interpellé sur la crise ­ukrainienne qui risque d’impacter la comptabilité sénégalaise, Cheikh Tidiane Diop précise : «En vérité, la crise ­russo-ukrainienne ne pèse pas sur la comptabilité sénégalaise. Mais ses impacts pourraient avoir des répercussions sur le budget de l’Etat…» A l’en croire, le confinement en Chine impacte aussi le pays, parce que c’est un grand pays d’approvisionnement, notamment de notre espace. «Le Sénégal n’étant pas un pays isolé, tout phénomène extérieur qui impacte l’Union nous impacte. Mais c’est nous qui devons être anticipatifs, proactifs, imaginatifs pour adresser des solutions qui permettent de continuer à accompagner le budget de l’Etat dans son financement et conforter les populations sénégalaises dans ces moments difficiles», prône le Directeur général de la Comptabilité publique et du trésor.

Les agents comptables de l’Administration et du Trésor constituent un segment du dispositif du Trésor. Placés auprès des organismes du secteur parapublic, ils sont plus d’une centaine à faire ce travail. Selon Cheikh T. Diop, conformément à leur Plan de développement stratégique, la formation continue est un point important. «La réglementation financière, budgétaire et comptable bouge régulièrement ; le Syscohada a généré aujourd’hui, un nouveau plan comptable sur lequel il fallait informer nos collaborateurs, les former, les sensibiliser pour les mettre à jour du point de vue de leurs connaissances techniques pour mieux s’acquitter des obligations professionnelles qui pèsent sur eux. Parce que c’est dans la ­formation qu’on se remet en question, qu’on acquière des compétences nouvelles qui nous mettent dans de meilleures conditions de ­performance et d’exercice des missions dévolues à nous», a souligné le directeur.

