Le ministre sénégalais a formulé une demande pour la révélation et la régulation de l’algorithme de l’application au Sénégal, dans le but de contrôler les contenus qui pourraient s’opposer aux valeurs sénégalaises et influencer négativement la jeunesse. Il a expliqué : « On veut savoir quels sont les contenus qui sont proposés aux Sénégalais. Il faut insister également sur l’importance, pour TikTok, de garantir que les données des utilisateurs sont utilisées de manière appropriée. Enfin, la monétisation de TikTok. Le gouvernement sénégalais souhaite créer des moyens permettant aux nombreux influenceurs et créateurs de contenus sénégalais de tirer un revenu de leurs activités. Parce que, indique le ministre, il est important que ces jeunes puissent vivre de cela ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy