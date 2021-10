Aujourd’hui coordonnateur de Benno Bokk Yakaar, l’ancien ministre des affaires étrangères Amadou Ba a un bon profil pour la mairie de Dakar. Alors qu’on est à 3 mois des élections municipales, la mouvance présidentielle n’a toujours pas un candidat officiel pour la capitale. En faveur de qui tranchera le Président Macky Sall entre Amadou Ba et Diouf Sarr qui sont les principaux candidats à la candidature à la mairie de Dakar hormis la candidature déclarée de Mame Mbaye Niang ? Rien ne peut s’affirmer avec certitude. Mais, attardons-nous sur le premier. Depuis la réélection de Macky Sall, les bruits de couloir ne cessent d’être alimentés dans la relation entre le président de l’APR et le leader des parcelles. Cela a commencé au lendemain de l’officialisation du premier gouvernement après l’élection présidentielle de 2019. alors qu’Amadou Ba était le ministre de l’économie et des finances au gouvernement précédent, il a été envoyé au ministère des affaires étrangères, poussant certains à défendre que le Président cherche à l’éloigner de sa base politique. En effet, avec un ministère qui l’empêche de rester longtemps au pays, il serait très difficile pour Amadou Ba de mener ses activités politiques correctement. Ajouter à cela, son exclusion au niveau de l’APR des Parcelles Assainies alors qu’il est le principal leader dans ladite commune avait enflammé la presse. De plus, le dernier remaniement ministériel venait jeter de l’huile sur le feu car Amadou a été éjecté gouvernement au profit d’Aïssata Tall Sall. Depuis, tout était froid, jusqu’à ce que le Président part avec lui pour présenter ses condoléances au défunt khalif des layennes. Un événement majeur qui a attiré les regards surtout dans ce contexte pré-électorale où Amadou Ba est un prétendant serieux pour la mairie de Dakar contre Diouf Sarr. Effectivement, alors que Diouf Sarr est le maire de Yoff et le choix d’une partie de la communauté Lébou, le Président Macky a choisi d’y aller avec Amadou. Est-ce une indication sur le choix de Macky entre Diouf Sarr et Amadou Ba ? On en est pas sûr ! Mais tout pousse à y croire, car Amadou à été nommé coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais avant cette nomination, il y’a eu aussi le voyage à Dubaï et le fameux déplacement à la Mecque où le Président était parti toujours avec Ba. Certains stipulent même que Ba serait bientôt de retour aux affaires avec un nouveau poste de responsabilité important. On en saura un peu plus. Donc, candidat à la mairie de Dakar ou pas, Amadou Ba reste proche du Président d’après les derniers actes de ce dernier. Le reste l’histoire nous en dira plus.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy