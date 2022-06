ADVERTISEMENT

« Dans le cadre de la remobilisation et de la redynamisation du PDS« , la jeunesse libérale (UJTL et MEEL) s’est réunie ce jeudi 16 juin 2022 à la permanence. Occasion pour Franck Daddy Diatta et Cie de lancer, « officiellement » les opérations de placement et vente de cartes…

« Il s’agira pour cette activité de sillonner toutes les universités du Sénégal publiques aussi bien que privées ainsi que tous les établissements scolaires parce qu’il s’agit du Mouvement des Élèves et Étudiants Libéraux. Il s’agira de placer les nouvelles cartes de membres, en vue de renouveler l’instance nationale estudiantine« , selon le secrétaire national des jeunes, des élèves et des étudiants.

Sur le compte du MEEL…

« Nous appelons tous les élèves et étudiants de s’approprier de cette activité qui vient au moment opportun. En effet, le MEEL est composé de nouveaux membres qui ont fait preuve d’un engagement et d’une abnégation sans commune mesure lors toutes les manifestations et activités du parti. Ces nouveaux membres sont pour la plupart composés d’anciens et d’actuels leaders du mouvement étudiant qui se sont socialisés dans le syndicalisme universitaire. Cela les a dotés d’un capital social et intellectuel qu’ils mettront, sans doute sur le compte du MEEL« , souligne M. Diatta.

Miser sur la jeunesse…

Avant de poursuivre : « À ce propos, nous sommes sûrs de l’engagement du parti à accompagner les étudiants dans cette importante activité qui permettra de réactualiser les bases de données du MEEL. Cette activité sera aussi un prétexte pour commencer, dès ce Week-End, les tournées de l’UJTL à Dakar et à l’intérieur du pays, pour installer et réinstaller les CLC, CLD et CLF. En effet, afin que le parti se repositionne, il est indubitable qu’il lui faut miser sur sa jeunesse qui réaffirme ici toute sa disponibilité et tout l’engagement requis pour faire revenir le candidat Karim WADE par force et le porter à la magistrature suprême« .

Karim « Président »…

« Par contre pour les activités à venir, du reste que nous souhaiterions débuter déjà la semaine prochaine, nous invitons les jeunes et le parti à ne ménager aucun effort pour une totale réussite de ce processus. La jeunesse libérale réitère son engagement et celui de tous ses membres à travailler pour le rayonnement du PDS dans la coalition WALLU et dans l’inter coalition WALLU -YEWI. Enfin, le Meel compte, sans hésitation aucune, être un des piliers principaux à l’élection du Président Karim WADE à la magistrature suprême en 2024« , concluent les jeunes libéraux.