Retour de Macky Sall au Sénégal : Le coup de gueule du Dr Abdourahmane Diouf

XALIMANEWS- Le retour annoncé de l’ex Chef de l’Etat, Macky Sall, soulève beaucoup de vagues. A l’annonce de son nom pour diriger la liste de la coalition Takku Wallu, beaucoup avaient spéculé sur les raisons qui ont poussé Macky Sall à vouloir revenir sur le terrain politique. Un retour précipité ou prématuré puisqu’il doit intervenir sept mois seulement après la fin de son régime, commente le journal Témoin dans son édition d’hier, mercredi.

Pour le Dr Abdourahmane Diouf, le prédécesseur de Diomaye est « confiné à un statut d’opposant réduit à sa plus simple expression vocale via whatsapp ». Un coup de gueule qu’il n’a pas manqué d’apporter au débat, déjà en ébullition, soulignant par ailleurs « l’essentiel de la démocratie ».

« Travailler douze ans à réduire son opposition à sa plus simple expression, et se retrouver, huit mois plus tard, confiné à un statut d’opposant réduit à sa plus simple expression vocale via whatsapp, nous ramène à l’essentiel de la démocratie. Ayons le triomphe modeste au pouvoir et préservons notre dignité d’opposant ! Le Sénégal est au-dessus de nous tous ! », a t-il partagé sur X.