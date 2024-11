Retour en images sur la caravane de Samm Sa Kaddu dans la zone des Niayes, les caravanes de Barth et Amadou Ba se sont croisées 

“Aujourd’hui, c’est avec une grande énergie et détermination que la caravane de la coalition SAMM Sa Kàddu a traversé la zone des Niayes, en passant par Tivaouane, Taïba Ndiaye, et Mboro. Notre message est clair : un Sénégal qui avance avec des solutions concrètes pour tous et toutes”, a déclaré la tête de liste nationale Barthélemy Dias

Amadou et Barth, dans le même rythme

Et le maire de la capitale sénégalaise de poursuivre: “À cette occasion, nos routes ont croisé celles de la caravane de M. Amadou Ba, tête de liste de Jamm ak Jarign, avec qui nous avons échangé dans une ambiance cordiale et respectueuse. Ce moment de rencontre montre que, même avec des convictions politiques différentes, nous partageons tous un engagement profond envers notre pays”

