Retrait du Sénégal de la liste des pays les moins avancés: Ce qu’il faut savoir

XALIMANEWS: Les quotidiens reviennent dans leurs publications du lundi sur l’annonce du retrait du Sénégal de la liste des pays les moins avancés, « une avancée significative » pour le pays, mais qui »s’accompagne de pertes d’avantages commerciaux et financiers », explique L’Observateur, pointant »un cadeau empoisonné ».

Le journal considère qu’une »transition stratégique s’impose pour préserver et renforcer les acquis du développement économique et social », alors que »les débats et rivalités s’intensifient pour s’attribuer le mérite de cette réussite ». Tribune, par exemple, fait le même constat en soulignant que l’Alliance pour la République (APR), parti de Macky Sall, »attribue la paternité » de cette avancée à l’ancien président.

Le pouvoir, de son côté, »tempère » par la voix de la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. La patronne de la diplomatie sénégalaise « parle d’amorce d’un processus et demande à éviter toute confusion », rapporte Rewmi quotidien.

« L’annonce du retrait du Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) a suscité une réaction de l’Alliance pour la République (APR), qui s’en réjouit comme d’un aboutissement des politiques publiques initiées par l’ancien chef de l’Etat Macky Sall. Cependant, résume Le Soleil, le ministère des Affaires étrangères a précisé qu’il s’agit juste de l’amorce d’un processus pouvant durer cinq ans ».