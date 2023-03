« Regardez bien l’action, à aucun moment j’avais les 4 appuis au sol. Je n’avais que les 3 appuis à terre. Si vous regardez un capture d’écran vous aller penser que je suis tombé mais ce n’est pas le cas. Je suis passé en équipe nationale et je sais comment lutter. J’ai opté pour la lutte pure car on aborde chaque combat différemment » a déclaré Reug Reug au micro de la SEN TV. Le lutteur de fustiger par ailleurs le comportement de Balla Gaye 2 qu’il accuse d’avoir tenu des propos désobligeant envers ses compagnons. « Balla Gaye doit se comporter comme un grand frère et un champion. Il est le frère de Sa Thiès mais aussi le mien. Il est entré dans l’enceinte alors qu’il n’avait pas le droit selon le règlement du CNG. Il a insulté un de mes compagnons et ce n’est pas un bon comportement. Si cette défaite ne lui plait pas il n’a qu’à venir m’affronter » a t’il fait savoir.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy