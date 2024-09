Réunion interministérielle sur la sécurité alimentaire : Le Premier ministre prend une nouvelle mesure

XALIMANEWS- La réunion interministérielle sur la sécurité alimentaire et ses mesures préventives, notamment le débordement des eaux des fleuves Sénégal et Gambie, qui entrainent souvent des inondations, est l’occasion pour le Premier ministre de réagir en prenant une nouvelle mesure.

Ousmane Sonko a, ainsi, annoncé la mise en place, au sein de la Primature, d’un comité qui va travailler à la réorganisation de toutes les problématiques liées à la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition.

Selon les informations de PressAfrik, en soulignant le cas de la région de Matam, le Pm a rappelé que des inondations entraînant des pertes de production sont déplorées. Il a évoqué, notamment, l’exemple d’autres régions du pays, comme Saint-Louis et Louga, où de longues pauses ont induit un stress hydrique. Le Premier ministre a, ainsi, donné des instructions aux tutelles dans le but d’apporter une solution définitive à cette situation.

«A cet égard, M. le Premier ministre, premièrement, engage le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec les ministres de l’Agriculture, de la Sécurité Alimentaire et de l’Élevage, à procéder, au plus tard le 30 septembre 2024, au recensement exhaustif des agriculteurs et éleveurs exposés à des risques d’insécurité alimentaire dans certains départements du Nord du pays, Podor, Louga et Linguère, de l’Ouest, Tivaouane, du Centre-ouest, Diourbel et Bambey, et de l’Est, Kidira», rapporte Ahma-dou Al Aminou Lo, ministre, secrétaire général du Gouvernement en marge de la rencontre.

Il ajoute que le Premier ministre « invite également les ministres de l’Agriculture, de la Sécurité Alimentaire et de l’Élevage à procéder, d’ici la fin de cette semaine, à une seconde distribution de semences à cycle court au niveau des dix départements, pour minimiser les impacts sur les paysans concernés par les pauses pluviométriques et les autres aléas climatiques sur les cultures».