Réunion préparatoire : les engagements fermes du ministre de l’Intérieur pour un bon déroulement du Gamou

XALIMANEWS-À l’approche du Gamou de Tivaouane, qui se déroulera dans la nuit du dimanche 15 à lundi 16 septembre, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean Baptiste Tine, a assuré au comité d’organisation que des mesures avaient été mises en place pour garantir le bon déroulement de cet événement religieux.

Lors d’une réunion, hier lundi, dans son ministère, le ministre a informé les principaux acteurs impliqués que des dispositifs concrets avaient été élaborés en collaboration avec les services compétents pour faire face efficacement aux divers défis.

Cette rencontre, présidée par le Général Tine, a réuni des figures religieuses majeures telles que Serigne Mansour Sy Diamil et Serigne Habib Sy, ainsi que le gouverneur de Thiès et des représentants des services nationaux concernés. Les discussions ont abordé des points essentiels comme l’approvisionnement en eau potable, l’évacuation des eaux pluviales et usées, ainsi que la sécurité des fidèles et la gestion du transport.

Le ministre Tine a particulièrement souligné l’importance des mesures de sécurité renforcées que la Police et la Gendarmerie mettront en œuvre pour garantir un déroulement sans incidents du Gamou. Il a également assuré que des mesures spécifiques seraient prises pour éviter tout problème sur les routes, assurant ainsi un déplacement sécurisé des fidèles.

L’approvisionnement en eau potable et la gestion des infrastructures, deux enjeux majeurs pour cet événement, ont été au centre des discussions. Le Général Tine a précisé que des engagements fermes avaient été pris pour assurer une logistique efficace.

Le ministre de l’Intérieur a remercié Serigne Mansour Sy Diamil, Serigne Habib Sy et l’ensemble de la délégation pour leur coopération et leur engagement dans l’organisation de ce grand rendez-vous religieux. Il a réitéré la volonté de l’État de soutenir activement la réussite du Gamou de Tivaouane tout en veillant à la sécurité et au bien-être des fidèles.